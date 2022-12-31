"Знаходиться у своєму світі": 100-річна мама Пеле досі не знає про смерть сина

Легенда футболу помер на 83-му році життя

Селеста Арантес, мама легендарного бразильського футболіста Пеле, серце якого перестало битися 29 грудня, ще не знає про смерть сина.

Про це розповіла сестра триразового чемпіона світу з футболу Марія Люсія ду Насіменто, повідомляє Mirror. Через глибоку старість Селеста, котрій у листопаді виповнилося 100 років, не розуміє, що відбулося.

"Ми розмовляємо, але вона не знає про ситуацію. Вона у своєму власному світі. Вона відкриває очі щоразу, коли я згадую його ім’я і кажу: "Ми повинні помолитися за нього". Але насправді мама не усвідомлює, що саме я маю на увазі”, — заявила Марія Люсія.

Нагадаємо, останні місяці життя Пеле боровся з онкологією. Він пройшов курс хіміотерапії, але організм поступово перестав реагувати на неї. Останній місяць життя бразилець провів у лікарні. Смерть легенди футболу настала внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки. Прощання з колишнім футболістом "Сантоса" та збірної Бразилії розпочнеться 2 січня і проходитиме один день.