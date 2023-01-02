Труну з тілом Пеле доставили на стадіон: Бразилія прощається з Королем футболу (відео)

З легендарним футболістом зможуть попрощатися усі охочі

Рано-вранці 2 січня труну з тілом Пеле доставили на стадіон "Сантоса" у штаті Сан-Паулу, де пройде церемонія прощання з легендарним бразильським футболістом. Пеле помер 29 грудня у родинному колі.

До входу на стадіон вже зібралася черга охочих попрощатися з покійним футболістом, поступово вона зростає. Багато людей йдуть з дітьми, одягнені у кольори бразильської збірної, та не приховують емоцій. Вхід на стадіон відкриється о 10:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Для проведення цивільної панахиди правоохоронці розробили спеціальну схему безпеки, катафалк із тілом футболіста з лікарні на стадіон супроводжували команди, які складалися з представників екстрених служб (пожежні) та військової поліції. У районі стадіону також посилено заходи безпеки, повідомляє "Інтерфакс".

Прощання триватиме до 10.00 3 січня. Після цього труну з тілом Пеле пронесуть вулицями Сан-Паулу, у тому числі й біля будинку, де мешкає мати футболіста Селеста. Поховають Короля футболу на цвинтарі Memorial Necropole Ecumenica.

До речі, єдиний приватний музей Пеле відкрили в Україні. Раніше ми розповідали про невідомі факти з біографії легендарного футболіста.