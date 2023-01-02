Гроб с телом Пеле доставили на стадион: Бразилия прощается с Королем футбола (видео)

С легендарным футболистом смогут попрощаться все желающие

Ранним утром 2 января гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" в штате Сан-Паулу, где пройдет церемония прощания с легендарным бразильским футболистом. Пеле умер 29 декабря в кругу семьи.

К входу на стадион уже собралась очередь желающих проститься с покойным футболистом, постепенно она растет. Многие люди идут с детьми, одетые в цвета бразильской сборной, и не скрывают эмоций. Вход на стадион откроется в 10:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Для проведения гражданской панихиды правоохранительные органы разработали специальную схему безопасности, катафалк с телом футболиста из больницы на стадион сопровождали команды, состоявшие из представителей экстренных служб (пожарные) и военной полиции. В районе стадиона также усилены меры безопасности, сообщает "Интерфакс".

Прощание продлится до 10:00 3 января. После этого гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу, в том числе и возле дома, где проживает мать футболиста Селеста. Похоронят Короля футбола на кладбище Memorial Necropole Ecumenica.

Кстати, единственный частный музей Пеле был открыт в Украине. Ранее мы рассказывали о неизвестных фактах из биографии легендарного футболиста.