Не прошли проверку на возраст: сборная Камеруна осталась без футболистов перед отбором на Кубок наций

Два десятка игроков подделали себе возраст

Более 20 футболистов юношеской сборной Камеруна не смогли пройти МРТ-тесты, необходимые для установления возраста, накануне старта квалификации Кубка африканских наций для игроков не старше 17 лет. Ранее сборная Камеруна обыграла Бразилию на ЧМ-2022.

"Камерунская федерация футбола информирует общественность о том, что в преддверии подготовки к турниру UNIFFAC Limbe 2023, который является квалификацией к следующему Кубку африканских наций U-17, 21 игрок из 30, находящихся в составе команды, не прошел проверку МРТ-тестами.

Эти футболисты были немедленно выведены из состава команды. Поиски игроков для их замены уже ведутся. Это строгие указания президента федерации, направленные на то, чтобы положить конец фальсификации свидетельств о рождении, которые в прошлом запятнали имидж камерунского футбола", — говорится в заявлении федерации.

Напомним, что на ЧМ-2022 президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О набросился на мужчину, который его снимал. Сначала его сдержали, но затем камерунец ударил мужчину ногой в голову.