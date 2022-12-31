Роналду, який виїхав з Європи, все ще може зіграти проти Мессі: подробиці

Найкращі футболісти світу можуть зустрітися один з одним у товариському матчі

Французький "ПСЖ" планує провести товариський матч проти збірної двох клубів із Саудівської Аравії — "Аль-Нассра", до якого 30 грудня приєднався Кріштіану Роналду, та "Аль-Хіляля".

Про це у Twitter повідомив французький журналіст Адрієн Греньє. Він зазначив, що ця гра може відбутися під час паузи у Лізі 1 (вищий дивізіон чемпіонату Франції).

Роналду, який є обличчям Саудівської Аравії в "Аль-Нассрі", напевно, зіграє у цьому матчі. До речі, зірковий гравець ПСЖ Ліонель Мессі також має контракт із цією близькосхідною країною, а тому, ймовірно, не зможе відмовитись від цієї зустрічі. Очікується, що гра відбудеться в середині січня 2023 року.

Нагадаємо, Роналду, за інформацією ЗМІ, став найоплачуванішим футболістом в історії цього виду спорту. В "Аль-Нассрі" португалець отримуватиме близько 200 млн євро за сезон, контракт Кріштіану діє 2,5 роки. Додамо, Мессі зараз абсолютно не хвилюють фінансові придбання CR7, адже аргентинець у грудні втілив свою головну футбольну мрію — виграв Кубок світу.

Раніше повідомлялося, що наречена Роналду зробила футболісту подарунок за півмільйона доларів.