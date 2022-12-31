Уехавший из Европы Роналду все еще может сыграть против Месси: подробности

Лучшие футболисты мира могут встретиться друг с другом в товарищеском матче

Французский "ПСЖ" планирует провести товарищеский матч против сборной двух клубов из Саудовской Аравии — "Аль-Нассра", к которому 30 декабря присоединился Криштиану Роналду, и "Аль-Хиляля".

Об этом в Twitter сообщил французский журналист Адриен Гренье. Он отметил, что данная игра может состояться во время паузы в Лиге 1 (высший дивизион чемпионата Франции).

Роналду, который является лицом Саудовской Аравии в "Аль-Нассре", наверняка попадет в состав на этот матч. К слову, звездный игрок ПСЖ Лионель Месси также имеет контракт с этой ближневосточной страной, а потому, вероятно, не сможет отказаться от данной встречи. Ожидается, что данная игра состоится в середине января 2023 года.

Напомним, Роналду, по информации СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории этого вида спорта. В "Аль-Нассре" португалец будет получать около 200 млн евро за сезон, контракт Криштиану действует 2,5 года. Добавим, Месси сейчас абсолютно не волнуют финансовые приобретения CR7, ведь аргентинец в декабре воплотил в жизнь свою главную футбольную мечту — выиграл Кубок мира.

Ранее сообщалось, что невеста Роналду сделала футболисту подарок за полмиллиона долларов.