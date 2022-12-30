Роналду будет играть в "украинских" цветах: он нашел работу с огромным гонораром

Игрок будет выступать в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, которого после неудачного для него чемпионата мира по футболу в Катаре сватали в саудовский "Аль-Наср", официально подписал контракт с этим клубом.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба команды из Саудовской Аравии. Игрок будет выступать под номером 7. Примечательно, что официальные цвета "Аль-Насра" желто-синие, как у сборной Украины по футболу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Криштиану подписал контракт с ближневосточным клубом до июня 2025 года. Зарплата португальца в команде составит фантастические 200 млн евро за сезон. CR7 будет не только играть на футбольно поле, но и выполнять другие коммерческие функции, связанные с клубом. Данная зарплата является самой большой в истории футбола.

"Аль-Наср" выступает в высшем дивизионе чемпионата Саудовской Аравии и занимает на данный момент 2-е место в турнирной таблице.

37-летний португалец в текущем сезоне на клубном уровне провел 16 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи. Во время ЧМ-2022 в Катаре Роналду и МЮ расторгли соглашение после скандального интервью Криштиану. На Мундиале КриРо по ходу турнира превратился из основного игрока в запасного, а Португалия вылетела, уступив Марокко в четвертьфинале турнира.