Роналду гратиме в "українських" кольорах: він знайшов роботу з величезним гонораром

Гравець виступатиме у Саудівській Аравії

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого після невдалого для нього чемпіонату світу з футболу в Катарі сватали до саудівського "Аль-Насру", офіційно підписав контракт з цим клубом.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба команди із Саудівської Аравії. Гравець виступатиме під номером 7. Примітно, що офіційні кольори "Аль-Насра" жовто-сині, як у збірної України з футболу.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Кріштіану підписав контракт із близькосхідним клубом до червня 2025 року. Зарплата португальця в команді становитиме фантастичні 200 млн євро за сезон. CR7 буде не тільки грати на футбольному полі, але й виконувати інші комерційні функції, пов’язані з клубом. Ця зарплата є найбільшою в історії футболу.

"Аль-Наср" виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії та займає на цей час 2-е місце у турнірній таблиці.

37-річний португалець цього сезону на клубному рівні провів 16 матчів за "Манчестер Юнайтед" і забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. Під час ЧС-2022 у Катарі Роналду та МЮ розірвали угоду після скандального інтерв’ю Кріштіану. На Мундіалі КріРо по ходу турніру перетворився з основного гравця на запасного, а Португалія вилетіла, поступившись Марокко у чвертьфіналі турніру.