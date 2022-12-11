"Мрія обірвалася": Роналду зробив гучну заяву після провалу на ЧС-2022

КріРо хотів принести Португалії Кубок світу

Головна зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду висловилася після сенсаційної поразки від Марокко (0:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Відповідний пост CR7 опублікував на своїй сторінці в Instagram. Португалець зізнався, що важко сприйняв поразку на мундіалі, адже його головною мрією було вивести Португалію на новий рівень (перемогти на ЧС).

"Виграти чемпіонат світу для Португалії було моєю найбільшою і амбітною мрією в кар’єрі. На щастя, я взяв багато міжнародних трофеїв, у тому числі з Португалією. Але вивести ім’я нашої країни на найвищий світовий рівень було моєю найбільшою мрією.

Я боровся за це. Вперто боровся за мрію. За 16 років я 5 разів брав участь у чемпіонатах світу, грав поряд із великими футболістами та за підтримки мільйонів португальців. Я віддавав себе. Віддавав усі сили на полі. І ніколи не цурався цієї мрії.

На жаль, учора мрія обірвалася. Немає сенсу гаряче реагувати. Я просто хочу, щоб усі знали: багато було сказано, багато написано, багато спекуляцій, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить.

Я завжди був одним із тих, хто боровся за спільні цілі. І я ніколи не відвернувся б від своїх товаришів по команді та своєї країни.

Зараз мені більше нема чого сказати. Дякую Португалії. Дякую, Катаре. Мрія була чудова, поки тривала… Тепер залишилося дочекатися, коли час стане добрим порадником і дозволить кожному зробити власні висновки", – написав Роналду.

Нагадаємо, після матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія — Швейцарія (6:1) спалахнув скандал. Роналду залишився на лаві запасних. Після цього португальські ЗМІ повідомили, що КріРо хотів негайно покинути збірну. До речі, Кріштіану не потрапив до стартового складу "європейських бразильців" і на матч із Марокко.