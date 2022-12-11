"Мечта оборвалась": Роналду сделал громкое заявление после провала на ЧМ-2022
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КриРо хотел принести Португалии Кубок мира
Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после сенсационного поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.
Соответствующий пост CR7 опубликовал на своей странице в Instagram. Португалец признался, что тяжело воспринял поражение на мундиале, ведь его главной мечтой было вывести Португалию на новый уровень (победить на ЧМ).
"Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я взял много международных трофеев, в том числе с Португалией. Но вывести имя нашей страны на самый высокий мировой уровень было моей самой большой мечтой.
Я боролся за это. Упорно боролся за мечту. За 16 лет я 5 раз участвовал в чемпионатах мира, играл рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев. Я отдавал всего себя. Отдавал все силы на поле. И никогда не отказывался от этой мечты.
К сожалению, вчера мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.
Я всегда был одним из тех, кто сражался за общие цели. И я никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны.
Сейчас мне больше нечего сказать. Спасибо Португалии. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась… Теперь осталось дождаться, когда время станет добрым советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы", – написал Роналду
Напомним, после матча 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия — Швейцария (6:1) вспыхнул скандал. Роналду остался на скамейке запасных. После этого португальские СМИ сообщили, что КриРо хотел немедленно покинуть сборную. К слову, Криштиану не попал в стартовый состав "европейских бразильцев" и на матч с Марокко.