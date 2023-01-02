У Роналду будут беспрецедентные права в новом клубе

Португалец будет иметь практически безграничную власть в новой команде

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после подписания контракта с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии фактически станет боссом команды.

Об этом сообщает CBS Sports. По данным источника, КриРо получит безграничную власть в новом клубе.

Источник отмечает, что Роналду сможет даже менять тренеров в команде по своей прихоти. На данный момент "Аль-Насром" руководит Руди Гарсия, который ранее тренировал "Лион" и "Марсель". Некоторые даже утверждают, что "Аль-Наср" по сути станет "ФК Криштиану".

Напомним Криштиану подписал контракт с ближневосточным клубом до июня 2025 года. Зарплата португальца в ближневосточной команде составит невероятные 200 млн евро за сезон, что является рекордными деньгами в футболе. CR7 также должен сыграть свою роль в заявке Саудовской Аравии на ЧМ-2030. К слову, на этот мундиаль претендует и родная для Роналду Португалия, которая подала совместную заявку с Испанией и Украиной.

Напомним, Роналду уже в ближайшее время может встретиться на поле с Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что Криштиану получил дорогой подарок от невесты на Рождество.