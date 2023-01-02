"Труднощі перекладу": футболіст збірної України виправдався за "миролюбних росіян"

Гравець звинувачує румунські ЗМІ у викривленні його слів

Український футболіст Євген Бохашвілі, який оскандалився через інтерв’ю румунським ЗМІ, пояснив, що його слова просто перекрутили журналісти.

Відповідне роз’яснення доступне на сторінці "Брутального футболу" в Instagram. Там футболіст розповів свою версію події.

Євген розповів, що давав інтерв’ю румунському журналісту англійською мовою. У ньому він заявив, що є росіяни, які проти війни, проте вони нічого не роблять, щоб зупинити жахливу війну. Крім того, він наголосив, що є патріотом України і вже 10 років мешкає у Львові, звідки його дружина.

Нагадаємо, у статті libertatea.ro наводять ось такі слова Бохашвілі: "Не можу погано говорити про російський народ, про переважну більшість росіян, яких я вважаю миролюбними людьми". Крім того, на тлі скандалу ФК "Оцелул" розірвав контракт з українцем, проте, як виявилось, це зовсім не пов’язано з інтерв’ю.

Раніше повідомлялося про скандал навколо боксера Василя Ломаченка. Василь опублікував два відео з проповіддю митрополита Лонгіна– архієрея УПЦ Московського патріархату, який звинуватив Україну у початку війни проти бога та народу. Через це на дворазового олімпійського чемпіона ополчився тенісист Сергій Стаховський, а начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич закликав СБУ зайнятися спортсменом.