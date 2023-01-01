Зупиніть Ломаченка! Боксер продовжує пропагувати "русский мир"

Спортсмена критикують за його пости з проповіддю Лонгіна

Знаменитий боксер, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, Василь Ломаченко продовжує постити у соцмережах відео проповіді прихильника "русского мира" митрополита Лонгіна — архієрея УПЦ Московського патріархату. Лонгін розповідав, що українська держава розпочала війну проти Бога та проти українського народу.

За перший пост в Instagram на боксера вилилося багато критики. Сергій Стаховський навіть порадив взяти Ломаченка "на підвал".

Але Василя це не зупинило. Він викотив у Instagram нову антиукраїнську проповідь Лонгіна.

"Не даремно Христос Господь говорить в Євангелії: "Той, хто має вуха чути, нехай почує". Всі мають вуха, але не всі мають вуха чути. Через вуха чути — значить мати вуха душі отвір. Ніякої користі не приносять нам тілесні вуха, коли вуха душевні зачинені. Тіло має свою глухоту, коли вуха його закриті. Так і душа має свою глухоту, коли слух у неї закритий", — підписав відео Ломаченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Василь Ломаченко оскандалився, опублікувавши фото з Митрополитом УПЦ МП Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.