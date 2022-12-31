"Сходив до ворогів": Усик слідом за Ломаченком розгнівав українців

Боксер відвідав Києво-Печерську Лавру, де досі перебувають представники УПЦ МП

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF українець Олександр Усик (20-0, 13 КО), який входить до десятки найпопулярніших спортсменів України в соцмережах, відвідав Києво-Печерську Лавру напередодні Нового року.

Відповідним постом чемпіон поділився на своїй сторінці в Instagram. Олександр прикріпив до фото текст російською, що також не сподобалося деяким його підписникам.

"ВІД МАТФЕЯ. 9.37,38. Тоді каже учням Своїм: жнив багато, а робітників мало. Отже, моліть Господа жнива, щоб вислав робітників на жнива Свої", — написав Усик

У мережі відразу розгорілася суперечка. Деякі користувачі розкритикували Олександра за похід до "ворожої церкви", інші — вітали боксера з прийдешніми святами.

Багато користувачів згадали недавню історію з боксером Василем Ломаченком, який показав, як він пече проскури в просфорні на території Києво-Печерської Лаври. Крім того, Loma опублікував фото з Митрополитом УПЦ МП Лукою, проти якого запровадила санкції РНБО.

Додамо, що Усик вже розпочав підготовку до свого наступного поєдинку. Очікується, що українець проведе бій проти чемпіона світу Тайсона Ф’юрі із Великої Британії.