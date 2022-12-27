Як побити Ф’юрі: Усику підказали рецепт

Британця треба бити по корпусу

Колишній чемпіон світу, а нині тренер британець Баррі Макгіган вважає, що Олександр Усик може перемогти Тайсона Ф’юрі. І це не так уже й складно. Бій Усика і Ф’юрі відбудеться не пізніше 4 березня 2023 року.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі планують провести у Саудівській Аравії. А як запасний варіант розглядають лондонський стадіон "Уемблі".

"Усик однозначно може перемогти Ф’юрі за очками. Йому потрібно працювати комбінаціями, різко виходити на ударну дистанцію і йти з неї. Бити по корпусу Тайсона, а також використовувати швидкість і стійку шульги, щоб збити з пантелику Ф’юрі", — цитує Макгігана fightnews. info.

Нещодавно з’явилася інформація, що Тайсону Ф’юрі може знадобитися операція після бою з Чісорою. Тому боксер може не встигнути відновитись до березня. У грудні Ф’юрі втретє в кар’єрі переміг Чісору і просто в рингу викликав на бій Усика.

Поки Усик чекаює на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.