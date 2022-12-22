Накинулася з ножем на суперницю: суд виніс вирок доньці легенди боксу

Айянна Мейвезер поранила колишню дівчину репера NBA YoungBoy

Доньку колишнього чемпіона світу у п’яти вагових категоріях американця Флойда Мейвезера засуджено до шести років умовно за завдання ножових поранень. Інцидент стався два роки тому. Айянна була заарештована за збройний напад на жінку. Раніше Мейвезер показав зворушливі знімки, присвячені померлій матері своїх дітей.

Постраждала уникла серйозних травм, тому й вирок не був таким суворим. Очікується, що у разі відсутності повторних інцидентів судимість буде вилучена з особової справи дочки знаменитого боксера після закінчення умовного терміну.

Айянна — старша з дочок прославленого боксера. Її народила Мелісса Брім, з якою спортсмен був пов’язаний нетривалими відносинами в період із 1998 по 2000 рік. Дівчина займається музикою та вже записала кілька треків.

Що сталося

4 квітня 2020 року Айянна Мейвезер вирішила відвідати репера Кентрелла Голдена, більш відомого публіці як NBA YoungBoy. У будинку вона побачила незнайому жінку, яку, як потім з’ясувалося, звати Лапаттра Лашай Джейкобс і вона мати одного з синів репера. Айянна розлютилася, побачивши суперницю, і на правах нареченої музиканта зажадала від неї піти. Почалася сварка, внаслідок якої Айяна схопилася за ножа.

Під час допиту Айянна стверджувала, що вдарила жінку ножем, оскільки та нібито її спровокувала, тягаючи за волосся. А Голден зовсім тільки й робив, що підбурював до бійки.

Раніше Мейвезер назвав секрет успіху в боксі: жодних наркотиків, цигарок та алкоголю.