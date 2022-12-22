Набросилась с ножом на соперницу: дочь легенды бокса получила срок

Айянна Мейвезер ранила бывшую девушку рэпера NBA YoungBoy

Дочка бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера приговорена к шести годам условно за нанесение ножевых ранений. Инцидент произошел два года назад. Айянна была арестована за вооруженное нападение на женщину. Ранее Мейвезер показал трогательные снимки, посвященные умершей матери своих детей.

Пострадавшая избежала серьезных травм, поэтому и приговор не был столь суровым. Ожидается, что в случае отсутствия повторных инцидентов судимость будет удалена из личного дела дочери знаменитого боксера после окончания условного срока.

Айянна — старшая из дочерей прославленного боксера. Ее родила Мелисса Брим, с которой спортсмен был связан непродолжительными отношениями в период с 1998 по 2000 год. Девушка занимается музыкой и уже записала несколько треков.

Что произошло

4 апреля 2020 года Айянна Мейвезер решила навестись рэпера Кентрелла Голдена, более известного публике как NBA YoungBoy. В доме она увидела незнакомую женщину, которую, как затем выяснилось, зовут Лапаттра Лашай Джейкобс и она мать одного из сыновей рэпера. Айянна пришла в ярость, увидев соперницу, и на правах невесты музыканта потребовала от нее уйти. Завязалась ссора, в результате которой Айянна схватилась за нож…

Во время допроса Айянна утверждала, что пырнула женщину ножом, поскольку та якобы ее спровоцировала, таская за волосы. А Голден и вовсе только и делал, что подстрекал к драке.

Ранее Мейвезер назвал секрет успеха в боксе: никаких наркотиков, сигарет и алкоголя.