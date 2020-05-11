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Мейвезер о секрете успешного боксера: Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя

Мейвезер о секрете успешного боксера: Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя
10:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Флойд дал несколько ценных советов Эрролу Спенсу.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал слова полусредневеса Эррола Спенса, который ранее заявил, что смог бы побить его.

"Я горжусь Спенсом. Он должен верить в свои навыки и свой талант. Я хочу, чтобы все бойцы верили, что они могли бы победить Флойда Мейвезера. Поймите, бокс - это не просто 8 недель в тренировочном лагере. Это образ жизни. Это то, чего необходимо придерживаться всю свою карьеру.

Я был дисциплинированным со всех сторон. Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя. Я вел правильный образ жизни и чрезвычайно усердно работал, чтобы стать лучшим. И я всегда уважал бойцов предыдущего поколения, ведь именно они показали мне дорогу", - заявил Мейвезер в интервью Youtube-каналу Fighthype.

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Напомним, что непобежденный Мейвезер завершил карьеру в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что Флойд решил стать тренером.

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