Мейвезер о секрете успешного боксера: Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер прокомментировал слова полусредневеса Эррола Спенса, который ранее заявил, что смог бы побить его.
"Я горжусь Спенсом. Он должен верить в свои навыки и свой талант. Я хочу, чтобы все бойцы верили, что они могли бы победить Флойда Мейвезера. Поймите, бокс - это не просто 8 недель в тренировочном лагере. Это образ жизни. Это то, чего необходимо придерживаться всю свою карьеру.
Я был дисциплинированным со всех сторон. Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя. Я вел правильный образ жизни и чрезвычайно усердно работал, чтобы стать лучшим. И я всегда уважал бойцов предыдущего поколения, ведь именно они показали мне дорогу", - заявил Мейвезер в интервью Youtube-каналу Fighthype.
Напомним, что непобежденный Мейвезер завершил карьеру в августе 2017 года.
Ранее сообщалось, что Флойд решил стать тренером.