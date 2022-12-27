Как побить Фьюри: Усику подсказали рецепт

Британца нужно бить по корпусу

Бывший чемпион мира, а ныне тренер британец Барри Макгиган считает, что Александр Усик может победить Тайсона Фьюри. И это не так уж и сложно. Бой Усика и Фьюри состоится не позже 4 марта 2023 года.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе планируют провести в Саудовской Аравии. А как запасной вариант рассматривают лондонский стадион "Уэмбли".

"Усик однозначно может победить Фьюри по очкам. Ему нужно работать комбинациями, резко выходить на ударную дистанцию и уходить с нее. Бить по корпусу Тайсона, а также использовать скорость и стойку левши, чтобы сбить с толку Фьюри", — цитирует Макгигана fightnews.info.

Недавно появилась информация, что Тайсону Фьюри может понадобиться операция после боя с Чисорой. Поэтому боксер может не успеть восстановиться к марту. В декабре Фьюри третий раз в карьере победил Чисору и прямо в ринге вызвал на бой Усика.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.