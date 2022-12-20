Ни днем позже! Команда Усика поставила ультиматум Фьюри

Назван дедлайн боя за звание абсолютного чемпиона

Александр Красюк, промоутер действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика, назвал дату до которой должен состоятся поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Усик хочет подраться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Потом украинец может завершить карьеру.

"Бой должен состояться не позднее 4 марта. Место: любое во Вселенной. Травма Фьюри? Насколько нам известно, Тайсон Фьюри жив и здоров", — приводит слова Красюка Mirror.

Недавно появилась информация, что Тайсону Фьюри может понадобиться операция после боя с Чисорой. Поэтому боксер может не успеть восстановиться к марту. В декабре Фьюри третий раз в карьере победил Чисору и прямо в ринге вызвал на бой Усика.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.