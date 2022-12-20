Ні на день пізніше! Команда Усика поставила ультиматум Ф’юрі

Названо дедлайн бою за звання абсолютного чемпіона

Олександр Красюк, промоутер чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBO та IBF Олександра Усика, назвав дату, до якої має відбутися поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Усик хоче побитися з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі. Потім українець може завершити кар’єру.

"Бій має відбутися не пізніше 4 березня. Місце: будь-яке у Всесвіті. Травма Ф’юрі? Наскільки нам відомо, Тайсон Ф’юрі живий і здоровий", — наводить слова Красюка Mirror.

Нещодавно з’явилася інформація, що Тайсону Ф’юрі може знадобитися операція після бою з Чісорою. Тому боксер може не встигнути відновитись до березня. У грудні Ф’юрі втретє в кар’єрі переміг Чісору і просто в рингу викликав на бій Усика.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.

Поки Усик чекаює на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.