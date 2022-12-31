"Сходил к врагам": Усик следом за Ломаченко разгневал украинцев

Боксер посетил Киево-Печерскую Лавру, где все еще находятся представители УПЦ МП

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF украинец Александр Усик (20-0, 13 КО), который входит в десятку самым популярных спортсменов Украины в соцсетях, посетил Киево-Печерскую Лавру накануне Нового года.

Соответствующим постом чемпион поделился на своей странице в Instagram. Александр прикрепил к фото текст на русском языке, что также не понравилось некоторым его подписчикам.

"ОТ МАТФЕЯ. 9.37,38. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою", — написал Усик.

В сети тут же разгорелся спор. Некоторые пользователи раскритиковали Александра за поход во "вражескую церковь", другие — поздравляли боксера с наступающими праздниками.

Многие пользователи вспомнили недавнюю историю с боксером Василием Ломаченко, который показал, как он печет просфоры в просфорне на территории Киево-Печерской Лавры. Кроме того, Loma опубликовал фото с Митрополитом УПЦ МП Лукой, против которого ввела санкции СНБО.

Добавим, что Усик уже начал подготовку к своему следующему поединку. Ожидается, что украинец проведет бой против чемпиона мира Тайсона Фьюри из Великобритании.