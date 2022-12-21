Усик и Фьюри договорились! Промоутер сделал громкое заявление

Боб Арум рассказал когда и где пройдет бой

Известный промоутер Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри и Александр Усик на финише переговоров и уже к Новому году могут определиться с датой и местом боя. Ранее команда Усика поставила дедлайн британцу.

"Усик и Фьюри договорились встретиться друг с другом без каких-либо промежуточных боев. У боксеров относительно короткая спортивная жизнь и деньги имеют важное значение.

Теперь вопрос в том, когда это произойдет и где. Но этот бой точно состоится в первые четыре месяца следующего года.

Мы рассматриваем несколько предложений с Ближнего Востока, и возможность провести поединок в Лондоне на "Уэмбли" перед 95 тысячами зрителей. Это было бы сумашествием.

Окончательное решение будет принято скоро, надеюсь, что даже до конца года", — цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга.

Пока Усик в ожидании Фьюри, соперники на поединок с украинцем выстраиваются в очередь. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.