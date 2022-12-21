Усик та Ф’юрі домовилися! Промоутер зробив гучну заяву

Боб Арум розповів, коли і де пройде бій

Відомий промоутер Боб Арум заявив, що Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик на фініші переговорів і вже до Нового року можуть визначитися з датою та місцем бою. Раніше команда Усика поставила дедлайн британцю.

"Усик і Ф’юрі домовилися зустрітися один з одним без будь-яких проміжних боїв. У боксерів відносно коротке спортивне життя та гроші мають важливе значення.

Тепер питання у тому, коли це станеться і де. Але цей бій точно відбудеться у перші чотири місяці наступного року.

Ми розглядаємо кілька пропозицій з Близького Сходу і можливість провести поєдинок у Лондоні на "Уемблі" перед 95 тисячами глядачів. Це було б божевіллям.

Остаточне рішення буде ухвалено незабаром, сподіваюся, що навіть до кінця року", — цитує Арума BoxingScene.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.

Поки Усик чекаючи на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.