Остановите Ломаченко! Боксер продолжает пропагандировать русский мир

Спортсмена критикуют за его посты с проповедью Лонгина

Знаменитый боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, Василий Ломаченко продолжает постить в соцсетях видео проповеди сторонника "русского мира" митрополита Лонгина — архиерея УПЦ Московского патриархата. Лонгин рассказывал, что украинское государство начало войну против Бога и против украинского народа.

За первый пост в Instagram на боксера вылилось много критики. Сергей Стаховский даже посоветовал взять Ломаченко "на подвал".

Но Василия это не остановило. Он выкатил в Instagram новую антиукраинскую проповедь Лонгина.

"Не напрасно Христос Господь говорит в Евангелии: "Имеющий уши слышать, да услышит". Все имеют уши, но не все имеют уши слышать. Через уши слышать – значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены. Тело имеет свою глухоту, когда уши его закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт", — подписал видео Ломаченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Василий Ломаченко оскандалился, опубликовав фото с Митрополитом УПЦ МП Лукой, против которого ввела санкции СНБО.