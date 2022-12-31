"Украина начала войну против бога": Ломаченко "зашкварился", поздравляя украинцев (видео)

Боксер опубликовал неоднозначное видео для своей многомиллионной аудитории

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который недавно был замечен за работой в Киево-Печерской Лавре, в канун Нового года разместил видео скандальной проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Соответствующий пост Василий опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа.

"У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему.

Как говорится, друзья познаются в беде, да и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую тяжелую минуту для нашей церкви.

Нам сегодня дана прекрасная возможность доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир", — написал Василий.

Украинцы жестко прошлись по Василию в комментариях, некоторые даже призывали СБУ проверить боксера.

Напомним, накануне Александр Усик разгневал некоторых украинцев, посетив Киево-Печерскую Лавру, правда, чемпион не публиковал ни фото, ни видео со священниками УПЦ МП. Кроме того, Александр поздравил украинцев с Новым годом в футболке с надписью "ЗСУ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко оскандалился, опубликовав фото с Митрополитом УПЦ МП Лукой, против которого ввела санкции СНБО.