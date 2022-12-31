"Україна розпочала війну проти бога": Ломаченко "зашкварився", вітаючи українців (відео)

Боксер опублікував неоднозначне відео для своєї багатомільйонної аудиторії

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО), який нещодавно працював в Києво-Печерській Лаврі, напередодні Нового року розмістив відео скандальної проповіді митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату.

Відповідний пост Василь опублікував на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти бога, проти церкви Господньої та проти українського народу.

"У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому.

Як то кажуть, друзі пізнаються в біді, та й сьогодні справжній православний проявить себе саме у найважчу хвилину для нашої церкви.

Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Усім мир”, — написав Василь.

Українці жорстко розкритикували Василя у коментарях, деякі навіть закликали СБУ перевірити боксера.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик розгнівав деяких українців, відвідавши Києво-Печерську Лавру, щоправда, чемпіон не публікував ні фото, ні відео зі священниками УПЦ МП. Крім того, Олександр привітав українців із Новим роком у футболці з написом "ЗСУ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ломаченко оскандалився, опублікувавши фото з Митрополитом УПЦ МП Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.