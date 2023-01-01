"Ломаченко, по тебе подвал плачет": Стаховский жестко наехал на боксера

Теннисисту не понравился пост боксера в соцсетях

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко разместил в соцсетях видео скандальной проповеди митрополита Лонгина — архиерея УПЦ Московского патриархата. На кадрах Лонгин говорит, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и против украинского народа.

Пост Ломаченко вызвал гневную реакцию украинского теннисиста Сергея Стаховского, который сейчас на фронте защищает Украину с оружием в руках. Теннисист считает, что пора бы за боксера взяться спецслужбам.

"Василий Ломаченко… По тебе подвал плачет… Надейся на Бога, потому что в Украине тебе будет сложно", — написал Стаховский в Twitter.

Напомним, накануне Александр Усик попал в скандал. Боксер разгневал некоторых украинцев, посетив Киево-Печерскую Лавру, правда, чемпион не публиковал ни фото, ни видео со священниками УПЦ МП. Кроме того, Александр поздравил украинцев с Новым годом в футболке с надписью "ЗСУ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Василий Ломаченко оскандалился, опубликовав фото с Митрополитом УПЦ МП Лукой, против которого ввела санкции СНБО.