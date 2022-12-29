Ниже моего достоинства: украинец отказался тренироваться с боксером, который бьет женщин

Иван Редкач возмущен поведением Джервонты Дэвиса

Известный украинский боксер Иван Редкач обещает больше никогда не проводить спарринги с регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Американца арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Судя по данным полиции, Джервонта ударил свою девушку ладонью. Боксер до сих пор находится под арестом, хотя у него 7 января бой с Эктором Гарсией.

Иван Редкач ранее часто тренировался и спарринговал вместе с Дэвисом.

"Очень жаль, что у человека произошел рецидив. Я больше никогда не соглашусь спарринговать с человеком, который поднимает руку на женщину. Это ниже моего достоинства", — написал Редкач на своей странице в Twitter.

Под рецидивом украинский боксер имеет в виду то, что Дэвис был замешан в аналогичном скандале в 2020 году, пишет fightnews.info.

Джервонта Дэвис — непобежденный американский боксер, провел 27 боев и все выиграл. Прозвище — Танк. Чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, и бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором полулегком весе.

Напомним, что дочка бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера приговорена к шести годам условно за нанесение ножевых ранений.