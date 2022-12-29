Нижче за мою гідність: українець відмовився тренуватися з боксером, який б’є жінок

Іван Редкач обурений поведінкою Джервонти Девіса

Відомий український боксер Іван Редкач обіцяє більше ніколи не проводити спаринги з регулярним чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом. Американця заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві.

Судячи з даних поліції, Джервонта вдарив свою дівчину долонею. Боксер досі перебуває під арештом, хоча 7 січня він має бій з Ектором Гарсією.

Іван Редкач раніше часто тренувався і спарингував разом із Девісом.

"Дуже шкода, що у людини стався рецидив. Я більше ніколи не погоджуся спарингувати з людиною, яка піднімає руку на жінку. Це нижче за мою гідність", — написав Редкач на своїй сторінці в Twitter.

Під рецидивом український боксер має на увазі те, що Девіс був замішаний в аналогічному скандалі 2020 року, пише fightnews.info.

Джервонта Девіс – непереможений американський боксер, провів 27 боїв і всі виграв. Прізвисько — Танк. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях: чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі, регулярний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі та колишній чемпіон світу за версіями WBA Super та IBF у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що доньку колишнього чемпіона світу у п’яти вагових категоріях американця Флойда Мейвезера засуджено до шести років умовно за завдання ножових поранень.