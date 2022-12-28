Боксера заарештували за 10 днів до бою: що накоїв Танк

Поєдинок Джервонта Девіс — Ектор Гарсія може не відбутися

Регулярного чемпіона за версією WBA у легкій вазі Джервонту Девіса заарештували у штаті Флорида за звинуваченням у домашньому насильстві. На 7 січня у Девіса запланований поєдинок проти Ектора Гарсії. Раніше Джервонта Девіс потрапив у авіакатастрофу.

Згідно з даними поліції, боксер перебуває під арештом і чи дозволять йому вийти під заставу вирішуватиметься в ході слухань. Він звинувачується в домашньому насильстві, яке спричинило шкоду здоров’ю. Але чи пов’язаний арешт із попередніми звинуваченнями Девіса у домашньому насильстві чи з новими звинуваченнями невідомо, повідомляє Allboxing.

Також незрозуміло, чи вплине цей арешт на проведення поєдинку 7 січня і наскільки великою буде репутаційна шкода для організаторів бою після з’ясування подробиць звинувачень у домашньому насильстві.

Зазначимо, що це не єдина проблема із законом у 28-річного боксера. 16 лютого Девіс постане перед судом присяжних у рідному Балтиморі за звинуваченнями у скоєнні ДТП з постраждалими та залишенні місця події. Джервонті висунуто звинувачення за 14 пунктами, за якими разом йому загрожує до 6 років в’язниці.

Наша довідка! Джервонта Девіс – непереможений американський боксер, провів 27 боїв і всі виграв. Прізвисько — Танк. Чемпіон світу у трьох вагових категоріях: чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA у першій напівсередній вазі, регулярний чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі та колишній чемпіон світу за версіями WBA Super та IBF у другій напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що доньку колишнього чемпіона світу у п’яти вагових категоріях американця Флойда Мейвезера засуджено до шести років умовно за завдання ножових поранень.

А у Мексиці боксеру, який хотів побити Мессі, поставили пам’ятник.