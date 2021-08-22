Потенційний суперник Ломаченка вижив в авіакатастрофі і запустив стрім (відео)

Джервонта Девіс потрапив в інцидент з літаком.

Відомий американський боксер Джервонта Девіс (25-0, 24 КО) повідомив в своїх соціальних мережах, що потрапив в авіакатастрофу на приватному літаку.

Чемпіон світу за версією WBA у другій напівлегкій, легкій і першій напівсередній вазі опублікував відео, в якому розповів, що його літак не зміг злетіти. Судячи з усього, приватне повітряне судно трохи відірвалося від землі при спробі зльоту, проте тут же впало вниз. В результаті літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Відразу ж після інциденту чемпіон повідав, що більше не має наміру літати, а буде пересуватися по суші поїздом або автобусом.

А все починалося з поста в Instagram, на якому боксер повідомів про поїздку на приватному літаку:

Однак Джервонта так і нікуди не полетів:

Джервонта Девіс утримує чемпіонські титули в трьох вагах одночасно. 26-річний боксер на прізвисько "Танк" є одним з потенційних суперників українця Василя Ломаченка, колишнього чемпіона світу в легкій вазі, правда, для українського феномена першочерговою метою є реванш проти ще одного представника США Теофімо Лопеса.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "Танк" став чемпіоном в третій ваговій категорії.