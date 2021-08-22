Потенциальный соперник Ломаченко выжил в авиакатастрофе и запустил стрим (видео)

Джервонта Дэвис угодил в инцидент с самолетом.

Известный американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) сообщил в своих соцсетях, что угодил в авиакатастрофу на частном самолете.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком, легком и первом полусреднем весах опубликовал видео, в котором рассказал, что его самолет не сумел взлететь. Судя по всему, частное воздушное судно немного оторвалось от земли при попытке взлета, однако тут же упало вниз. В итоге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сразу же после инцидента чемпион поведал, что больше не намерен летать, а будет передвигаться по суше поездом или автобусом.

А все начиналось с поста в Instagram, на котором боксер предвкушал поездку:

Однако Джервонта так и никуда не полетел:

Джервонта Дэвис удерживает чемпионские титулы в трех весах одновременно. 26-летний боксер по прозвищу "Танк" является одним из потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко, бывшего чемпиона мира в легком весе, правда, для украинского феномена первостепенной целью является реванш против еще одного представителя США Теофимо Лопеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Танк" стал чемпионом в третьей весовой категории.