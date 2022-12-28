Боксера арестовали за 10 дней до боя: что натворил Танк

Поединок Джервонта Дэвис — Эктор Гарсия может не состояться

Регулярный чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис арестован в штате Флорида по обвинению в домашнем насилии. На 7 января у Дэвиса запланирован поединок против Эктора Гарсии. Ранее Джервонта Дэвис попал в авиакатастрофу.

Согласно данным полиции боксер находится под арестом и позволят ли ему выйти под залог будет решаться в ходе слушаний. Он обвиняется в домашнем насилии, повлекшем вред здоровью. Но связан ли арест с предыдущими обвинениями Дэвиса в домашнем насилии или с новыми обвинениями неизвестно, сообщает Allboxing.

Также непонятно, повлияет ли этот арест на проведение поединка 7 января и насколько велик будет репутационный ущерб для организаторов боя после выяснения подробностей обвинений в домашнем насилии.

Отметим, что это не единственная проблема с законом у 28-летнего боксера. 16 февраля Дэвис предстанет перед судом присяжных в родном Балтиморе по обвинениям в совершении ДТП с пострадавшими и покидании места происшествия. Джервонте предъявлены обвинения по 14 пунктам, по которым в совокупности ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Наша справка! Джервонта Дэвис — непобежденный американский боксер, провел 27 боев и все выиграл. Прозвище — Танк. Чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, и бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF во втором полулегком весе.

Напомним, что дочка бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера приговорена к шести годам условно за нанесение ножевых ранений.

А в Мексике боксеру, который хотел побить Месси, поставили памятник.