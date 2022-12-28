Врачи ничего не обещали: мать Фьюри была при смерти за неделю до боя с Чисорой

Боксер узнал, что его мама в больнице лишь перед операцией

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что во время тренировочного лагеря перед боем с Дереком Чисорой его мать перенесла несколько инсультов. Врачи не были уверены, что она выживет. Ранее Фьюри объяснил, почему хотел побить Кличко.

"Один звонок может перевернуть твою жизнь. Мне позвонили во время тренировочного лагеря. Они сказали: "Мы не хотели тебе говорить, но ты должен знать, что у твоей матери были множественные инсульты. Она десять дней находится в больнице, и ей предстоит серьезная операции, где есть шансы 5 к 1, что она умрет".

До боя оставалась неделя. Одна неделя. А я говорю: "Что? Почему ты не сказал мне?" Врач ответил: "У нее тромб в горле, и она перенесла несколько инсультов. У нее отняло руку и ногу с одной стороны, и мы должны совершить экстренную операцию по удалению тромба и должны поставить стент".

Я рад, что она выдержала операцию. С ней все хорошо, и сейчас она поправляется", — цитирует Фьюри The Mirror.

Напомним, что в декабре Фьюри третий раз в карьере победил Чисору и прямо в ринге вызвал на бой Усика.