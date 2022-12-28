Лікарі нічого не обіцяли: мати Ф’юрі була при смерті за тиждень до бою з Чісорою

Боксер дізнався, що його мама у лікарні лише перед операцією

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф’юрі розповів, що під час тренувального табору перед боєм із Дереком Чісорою його мати перенесла кілька інсультів. Лікарі не були певні, що вона виживе. Раніше Ф’юрі пояснив, чому хотів побити Кличка.

"Один дзвінок може перевернути твоє життя. Мені зателефонували під час тренувального табору. Вони сказали: "Ми не хотіли тобі говорити, але ти маєш знати, що у твоєї матері були множинні інсульти. Вона десять днів перебуває в лікарні, і вона має серйозну операцію, де є шанси 5 до 1, що вона помре".

До бою залишався тиждень. Один тиждень. А я кажу: "Що? Чому ти не сказав мені?" Лікар відповів: "У неї тромб у горлі, і вона перенесла кілька інсультів. У неї відібрало руку і ногу з одного боку, і ми повинні зробити екстрену операцію з видалення тромбу і повинні поставити стент".

Я радий, що вона витримала операцію. З нею все добре, і зараз вона одужує», — цитує Ф’юрі The Mirror.

Нагадаємо, що у грудні Ф’юрі втретє в кар’єрі переміг Чісору і прямо в рингу викликав на бій Усика.