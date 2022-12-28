Я був одержимий набити Кличку морду: одкровення Циганського короля

Тайсон Ф’юрі зізнався, що чемпіонські пояси його не мотивували

Восени 2015 року британець Тайсон Ф’юрі переміг Володимира Кличка та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Циганський король згадав той поєдинок і розповів, що його найбільше мотивувало.

"Я говорив з Кличком перед боєм. Він питав мене: "Ти хочеш мої пояси?" А я відповідав: "Ні, мені начхати на них. Я просто хочу набити тобі морду!". І він цього не розумів. Але я сподіваюся, що він розуміє це зараз. Його пояси я ніколи не хотів. Я просто хотів його побити. Я був одержимий цією ідеєю", — розповів Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV.

Британець виграв поєдинок у Кличка одноголосним рішенням суддів: 115-112 116-111 115-112.

Дивіться відео бою Кличко — Ф’юрі:

Повірити у слова Фьюрі легко. Оскільки після бою з Кличком він не став проводити реванш та відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Зараз британець – чемпіон світу за версією WBC. А його колишні пояси — у Олександра Усика. І наступним суперником Тайсона, найімовірніше, стане Усик. Бій має відбутися до 4 березня 2023 року.

Нагадаємо, що у грудні Ф’юрі втретє в кар’єрі переміг Чісору і прямо в рингу викликав на бій Усика.