Я был одержим набить Кличко морду: откровение Цыганского короля

Тайсон Фьюри признался, что чемпионские пояса его не мотивировали

Осенью 2015 года британец Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Цыганский король вспомнил тот поединок и рассказал, что его больше всего мотивировало.

"Я говорил с Кличко перед боем. Он спрашивал меня: "Ты хочешь мои пояса?" А я отвечал: "Нет, мне плевать на них. Я просто хочу набить тебе морду!". И он этого не понимал. Но я надеюсь, что он понимает это сейчас. Его пояса я никогда не хотел. Я просто хотел его избить. Я был одержим этой идеей", — рассказал Фьюри в интервью iFL TV.

Британец выиграл поединок у Кличко единогласным решением судей: 115-112 116-111 115-112.

Смотрите видео боя Кличко — Фьюри:

Поверить в слова Фьюри легко. Поскольку после боя с Кличко он не стал проводить реванш и отказался от всех чемпионских поясов.

Сейчас британец — чемпион мира по версии WBC. А бывшие его пояса — у Александра Усика. И следующим соперником Тайсона, вероятней всего, станет Усик. Бой должен состояться до 4 марта 2023 года.

Напомним, что в декабре Фьюри третий раз в карьере победил Чисору и прямо в ринге вызвал на бой Усика.