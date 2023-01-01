"Ломаченку, по тобі підвал плаче": Стаховський жорстко наїхав на боксера

Тенісистові не сподобався пост боксера у соцмережах

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко розмістив у соцмережах відео скандальної проповіді митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату. На кадрах Лонгін каже, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.

Пост Ломаченка викликав гнівну реакцію українського тенісиста Сергія Стаховського, який зараз на фронті захищає Україну зі зброєю в руках. Тенісист вважає, що час би за боксера взятися спецслужбам.

"Василь Ломаченко... За тобою підвал плаче... Сподівайся на Бога, тому що в Україні тобі буде складно", — написав Стаховський у Twitter.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик потрапив у скандал. Боксер розгнівав деяких українців, відвідавши Києво-Печерську Лавру, щоправда, чемпіон не публікував ні фото, ні відео зі священиками УПЦ МП. Крім того, Олександр привітав українців із Новим роком у футболці з написом "ЗСУ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Василь Ломаченко оскандалився, опублікувавши фото з Митрополитом УПЦ МП Лукою, проти якого ввела санкції РНБО.