"Трудности перевода": футболист сборной Украины оправдался за "миролюбивых русских"

Игрок винит румынские СМИ в искажении его слов

Украинский футболист Евгений Бохашвили, который оскандалился из-за интервью румынским СМИ, объяснил, что его слова попросту перекрутили журналисты.

Соответствущее разъяснение доступно на странице "Брутального футбола" в Instagram. Там футболист поведал свою версию произошедшего.

Евгений рассказал, что давал интервью румынскому журналисту на английском языке. В нем он заявил, что есть россияне, которые против войны, однако они бездействуют. Кроме того, он подчеркнул, что является патриотом Украины и уже 10 лет живет во Львове, откуда его жена.

Напомним, в статье libertatea.ro приводят вот такие слова Бохашвили: "Не могу плохо говорить о русском народе, о подавляющем большинстве россиян, которых я считаю миролюбивыми людьми". Кроме того, на фоне скандала ФК "Оцелул" расторг контракт с украинцем, однако, как оказалось, это совсем не связано с интервью.

Ранее сообщалось о скандале вокруг боксера Василия Ломаченко. Василий опубликовал два видео с проповедью митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, который обвинил Украину в начале войны против бога и народа. Из-за этого на двукратного олимпийского чемпиона ополчился теннисист Сергей Стаховский, а начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич призвал СБУ заняться спортсменом.