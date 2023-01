Защитник "Азовстали" предложил обменять Ломаченко на пленных солдат

Ломаченко даже сравнили с Медведчуком

Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич жестко отреагировал на последние публикации в соцсетях украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), который распространил на свою многомиллионную аудиторию видео с выступлением митрополита УПЦ МП Лонгина, обвинившего Украину в начале войны.

Кротевич на своей странице в Twitter заявил, что Ломаченко — это будущий Виктор Медведчук, которого обменяли в сентябре 2021 года. Богдан считает, что рф выдаст за боксера много украинских защитников.

"Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it (Подумайте на этим)", – написал Кротевич.

"СБУ, думаю, здесь можно предъявить, как считаете? А если его взять за госизмену, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на "это", – добавил военный в сторис в Instagram.

Отметим, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно видео с проповедью Лонгина. Украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал боксера. К слову, Василий не в первый раз попал в скандал из-за связей с УПЦ МП.