Захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів

Ломаченка навіть порівняли з Медведчуком

Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич жорстко відреагував на останні публікації в соцмережах українського боксера Василя Ломаченка (16-2, 11 КО), який поширив на свою багатомільйонну аудиторію відео з виступом митрополита УПЦ МП Лонгіна, який звинуватив Україну у розв'язуванні війни.

Кротевич на своїй сторінці у Twitter заявив, що Ломаченко — це майбутній Віктор Медведчук, якого обміняли у вересні 2021 року. Богдан вважає, що рф видасть за боксера багато українських захисників.

"Вася Ломаченко – майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців із полону. Just think about it (Подумайте про це)", – написав Кротевич.

"СБУ, думаю, тут можна пред’явити, як вважаєте? А якщо його взяти за держзраду, можна багато українських патріотів, які у полоні, потім обміняти на "це", — додав військовий у сторіс в Instagram.

Зазначимо, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне відео із проповіддю Лонгіна. Український тенісист Сергій Стаховський розкритикував боксера. До речі, Василь не вперше потрапив у скандал через зв’язки з УПЦ МП.