Рус

Захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Богдан Кротевич розкритикував Василя Ломаченка Новина оновлена 02 січня 2023, 17:13
Богдан Кротевич розкритикував Василя Ломаченка. Фото Screenshot

Ломаченка навіть порівняли з Медведчуком

Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич жорстко відреагував на останні публікації в соцмережах українського боксера Василя Ломаченка (16-2, 11 КО), який поширив на свою багатомільйонну аудиторію відео з виступом митрополита УПЦ МП Лонгіна, який звинуватив Україну у розв'язуванні війни.

Кротевич на своїй сторінці у Twitter заявив, що Ломаченко — це майбутній Віктор Медведчук, якого обміняли у вересні 2021 року. Богдан вважає, що рф видасть за боксера багато українських захисників.

"Вася Ломаченко – майбутній "Медведчук", за якого можна звільнити багатьох наших хлопців із полону. Just think about it (Подумайте про це)", – написав Кротевич.

"СБУ, думаю, тут можна пред’явити, як вважаєте? А якщо його взяти за держзраду, можна багато українських патріотів, які у полоні, потім обміняти на "це", — додав військовий у сторіс в Instagram.

Зазначимо, Ломаченко наступного дня опублікував ще одне відео із проповіддю Лонгіна. Український тенісист Сергій Стаховський розкритикував боксера. До речі, Василь не вперше потрапив у скандал через зв’язки з УПЦ МП.

Теги:
#Бокс #Віктор Медведчук #Василь Ломаченко