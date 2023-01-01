Русские не хотели этой войны: футболист сборной Украины потерял связь с реальностью

Евгений Бохашвили называет россиян миролюбивым народом

За его плечами матчи за юношеские и молодежные сборные Украины, выступления за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Рух". А также вояжи в Грузию и Беларусь, экзотический чемпионат Индонезии. В сентябре 29-летний Евгений Бохашвили подписал контракт с румынским клубом "Оцелул".

С Румынией Бохашвили собирался надолго связать свое будущее, но клуб разорвал с ним контракт. Возможно, это совпадение, но перед этим футболист дал очень неоднозначное интервью.

Румынским СМИ Евгений рассказал, что россияне — это миролюбивый народ, а войну развязали политики. И это при том, что подавляющее большинство жителей рф поддерживают войну против Украины и радуются бомбежкам мирных городов.

"Когда началась война, моя семья уехала в Германию, как беженцы. Многие семьи живут раздельно. Мужчины вынуждены оставаться в Украине, остальные члены семьи уехали, но вернуться пока не могут. Думаю, любой, у кого есть семья, понимает, насколько угнетает эта ситуация…

Плохие люди есть везде в мире, точно так же, как везде есть хорошие люди. Русские не хотели этой войны! Я имею в виду обычных людей, а не политиков. Эта ужасная война была и остается делом политическим. Нормальный человек не может хотеть войны, убивать.

Я, например, различаю простых россиян от людей путина. Я не могу плохо говорить о русском народе. Подавляющее большинство русских я считаю миролюбивыми людьми. К сожалению, простые люди не могут остановить войну", — заявил Бохашвили в интервью Libertatea.

Евгений Бохашвили родился в 5 января 1993 года Днепре, его папа — грузин, а мама — украинка. В этом же интервью, футболист утверждает, что родился в Советском Союзе.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко продолжает продвигать "русский мир". За публикацию боксера в Instagram на него вылилось много критики. Сергей Стаховский даже посоветовал взять Ломаченко "на подвал".