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Украинский футболист продолжит выступать в экзотическом чемпионате
16:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Евгений Бохашвили продлил контракт с ПСС Слеман.

Украинский нападающий Евгений Бохашвили продлил контракт с ПСС Слеман, сообщает официальный Twitter клуба из Индонезии.

26-летний Бохашвили присоединился к Слеману в марте прошлого года на правах свободного агента. Он первый украинец в чемпионате Индонезии. В течение карьеры нападающий играл за Днепр, Кривбасс, Карпаты, Волынь, Нефтяник, Рух, Торпедо Кутаиси и ФК Минск.

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В минувшем сезоне Бохашвили провел 33 матча за ПСС Слеман, отметившись 16 голами и 4 результативными передачами.

ПСС Слеман по итогам сезона занял 8-е место в чемпионате Индонезии.

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ФК, Евгений Бохашвили.
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