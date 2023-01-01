Спортивный календарь на 2023 год: за чем и когда следить
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Ждем бой Усик — Фьюри, молодежное футбольное Евро и чемпионат мира по легкой атлетике
После насыщенного спортивного 2022 года — Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу — год 2023 будет более спокойным на топовые спортивные события. Но это не значит, что болельщики будут скучать.
В феврале пройдет чемпионат мира по биатлону. Этот зимний вид порта традиционно №1 в Украине.
В июле футбольная сборная Украины в возрасте до 21 года сыграет в финальной стадии чемпионата Европы U-21. В нашей группе Хорватия, Румыния и Испания. Матчи пройдут в Бухаресте, в плей-офф выйдут две лучшие.
В августе в Будапеште пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, которую издавна называют "королевой спорта". Украинцы обязательно будут среди фаворитов на медали, в частности, в женских прыжках в высоту.
С марта по ноябрь национальная сборная по футболу будет играть отбор на Евро-2024. Среди наших соперников по группе – Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Путевку в финальную часть получат только две лучшие.
А еще в 2023-м ждем большого боксерского боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Сейчас украинец владеет титулами WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. И только пояс WBC принадлежит британцу. Весь мир ожидает, что лучшие тяжеловесы настоящего договорятся и их объединительный мегафайт состоится, пишет Chas.News.
Спортивный календарь на 2023 год
Январь
31 декабря-15. Автоспорт. Ралли Дакар.
6-8. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Хамар, Норвегия).
11-29. Гандбол. Чемпионат мира (Польша/Швеция).
12-22. XXXI Зимняя Универсиада (Лейк-Плэсид, США).
16-29. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия).
23-29. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Эспоо, Финляндия).
Февраль
1-11. Футбол. Клубный чемпионат мира (Марокко).
8-19. Биатлон. Чемпионат мира (Обергоф, Германия).
12. Американский футбол. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США).
21, 28. Футбол. Recopa Sudamericana (Эквадор, Бразилия).
Март
2-5. Легкая атлетика. Чемпионат Европы в зале (Стамбул, Турция).
2-5. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Херенвен, Нидерланды).
5. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн).
19. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джедда, Саудовская Аравия).
20-26. Фигурное катание. Чемпионат мира (Сайтама, Япония).
26. Футбол. Евро-2024, отбор. Англия — Украина.
27-2 апреля. Снукер. Tour Championship (Халли, Англия).
Апрель
2. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия).
15-1 мая. Снукер. Чемпионат мира (Шеффилд, Англия).
24. Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал (Ньон, Швейцария).
30. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)
Май
1-14. Бокс. Чемпионат мира (Ташкент, Узбекистан).
5-16. XXXII Игры Юго-Восточной Азии (Пномпень, Камбоджа).
7. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США).
7-14. Дзюдо. Чемпионат мира (Доха, Катар).
12-28. Хоккей. Чемпионат мира (Тампере, Финляндия/Рига, Латвия).
20-28. Настольный теннис. Чемпионат мира (Дурбан, ЮАР).
20-11 июня. Футбол. Чемпионат мира U-20 (Индонезия).
21. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия).
28. Формула-1. Гран-при Монако.
28-10 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция).
31. Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал (Будапешт, Венгрия).
Июнь
4. Формула-1. Гран-при Испании (Барселона, Испания).
7. Футбол. Лига конференций УЕФА. Финал (Прага, Чехия).
10. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал (Стамбул, Турция).
14-18. Футбол. Лига наций УЕФА. Финал четырех.
15-25. Баскетбол. Женский Евробаскет (Израиль/Словения).
16. Футбол. Евро-2024, отбор. Северная Македония — Украина.
16-16 июля. Футбол. Кубок Азии (Катар).
18. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада).
19. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Мальта.
21-2 июля. III Европейские игры (Краков, Польша).
21-8 июля. Футбол. Чемпионат Европы U-21 (Румыния/Грузия):
- 21. Украина — Хорватия
- 24. Румыния — Украина
- 27. Испания — Украина
Июль
2. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия).
3-16. Теннис. Уимблдон (Уимблдон, Англия).
9. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия).
14-30. Водные виды. Чемпионат мира (Фукуока, Япония).
23. Формула-1. Гран-при Венгрии (Модьрод, Венгрия).
30. Формула-1. Гран-при в Бельгии (Спа-Франконшамп, Бельгия).
31-6 августа. Стрельба из лука. Чемпионат мира (Берлин, Германия).
Август
16. Футбол. Суперкубок УЕФА.
19-27. Легкая атлетика. Чемпионат мира (Будапешт, Венгрия).
23-27. Художественная гимнастика. Чемпионат мира (Валенсия, Испания).
25-10 сентября. Баскетбол. Чемпионат мира (Индонезия/Япония/Филиппины).
27. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды).
28-10 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США).
28-16 сентября. Волейбол. Чемпионат Европы (Италия/Северная Македония/Болгария/Израиль).
Сентябрь
2-17. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).
3. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия).
3-10. Гребля. Чемпионат мира (Белград, Сербия).
8-21 октября. Регби. Чемпионат мира. (Франция).
9. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Англия.
12. Футбол. Евро-2024, отбор. Италия — Украина.
16-24. Борьба. Чемпионат мира (Белград, Сербия).
17. Формула-1. Гран-при Сингапура (Марина-Бэй, Сингапур).
23-8 октября. XIX Летние Азиатские игры (Ханчжоу, Китай).
24. Формула-1. Гран-при Японии (Сузука, Япония).
Октябрь
8. Формула-1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)
14. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Северная Македония.
20-5 ноября. Панамериканские игры (Сантьяго, Чили).
22. Формула-1. Гран-при США (Остин, США).
29. Формула-1. Гран-при Мексики (Мехико, Мексика).
Ноябрь
3-5. Дзюдо. Чемпионат Европы (Монпелье, Франция).
5. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)
8-13. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (Глазго, Шотландия).
18. Формула-1. Гран-при Лас-Вегасе (Лас-Вегас, США).
20. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Италия.
22-26. Теннис. Кубок Дэвиса. Финал (Малага, Испания).
26. Формула-1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ).
Декабрь
26-5 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (Швеция).