Спортивный календарь на 2023 год: за чем и когда следить

Ждем бой Усик — Фьюри, молодежное футбольное Евро и чемпионат мира по легкой атлетике

После насыщенного спортивного 2022 года — Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу — год 2023 будет более спокойным на топовые спортивные события. Но это не значит, что болельщики будут скучать.

В феврале пройдет чемпионат мира по биатлону. Этот зимний вид порта традиционно №1 в Украине.

В июле футбольная сборная Украины в возрасте до 21 года сыграет в финальной стадии чемпионата Европы U-21. В нашей группе Хорватия, Румыния и Испания. Матчи пройдут в Бухаресте, в плей-офф выйдут две лучшие.

В августе в Будапеште пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, которую издавна называют "королевой спорта". Украинцы обязательно будут среди фаворитов на медали, в частности, в женских прыжках в высоту.

С марта по ноябрь национальная сборная по футболу будет играть отбор на Евро-2024. Среди наших соперников по группе – Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Путевку в финальную часть получат только две лучшие.

А еще в 2023-м ждем большого боксерского боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Сейчас украинец владеет титулами WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. И только пояс WBC принадлежит британцу. Весь мир ожидает, что лучшие тяжеловесы настоящего договорятся и их объединительный мегафайт состоится, пишет Chas.News.

Спортивный календарь на 2023 год

Январь

31 декабря-15. Автоспорт. Ралли Дакар.

6-8. Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (Хамар, Норвегия).

11-29. Гандбол. Чемпионат мира (Польша/Швеция).

12-22. XXXI Зимняя Универсиада (Лейк-Плэсид, США).

16-29. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия).

23-29. Фигурное катание. Чемпионат Европы (Эспоо, Финляндия).

Февраль

1-11. Футбол. Клубный чемпионат мира (Марокко).

8-19. Биатлон. Чемпионат мира (Обергоф, Германия).

12. Американский футбол. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США).

21, 28. Футбол. Recopa Sudamericana (Эквадор, Бразилия).

Март

2-5. Легкая атлетика. Чемпионат Европы в зале (Стамбул, Турция).

2-5. Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Херенвен, Нидерланды).

5. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн).

19. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джедда, Саудовская Аравия).

20-26. Фигурное катание. Чемпионат мира (Сайтама, Япония).

26. Футбол. Евро-2024, отбор. Англия — Украина.

27-2 апреля. Снукер. Tour Championship (Халли, Англия).

Апрель

2. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия).

15-1 мая. Снукер. Чемпионат мира (Шеффилд, Англия).

24. Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал (Ньон, Швейцария).

30. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)

Май

1-14. Бокс. Чемпионат мира (Ташкент, Узбекистан).

5-16. XXXII Игры Юго-Восточной Азии (Пномпень, Камбоджа).

7. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США).

7-14. Дзюдо. Чемпионат мира (Доха, Катар).

12-28. Хоккей. Чемпионат мира (Тампере, Финляндия/Рига, Латвия).

20-28. Настольный теннис. Чемпионат мира (Дурбан, ЮАР).

20-11 июня. Футбол. Чемпионат мира U-20 (Индонезия).

21. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия).

28. Формула-1. Гран-при Монако.

28-10 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция).

31. Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал (Будапешт, Венгрия).

Июнь

4. Формула-1. Гран-при Испании (Барселона, Испания).

7. Футбол. Лига конференций УЕФА. Финал (Прага, Чехия).

10. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал (Стамбул, Турция).

14-18. Футбол. Лига наций УЕФА. Финал четырех.

15-25. Баскетбол. Женский Евробаскет (Израиль/Словения).

16. Футбол. Евро-2024, отбор. Северная Македония — Украина.

16-16 июля. Футбол. Кубок Азии (Катар).

18. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада).

19. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Мальта.

21-2 июля. III Европейские игры (Краков, Польша).

21-8 июля. Футбол. Чемпионат Европы U-21 (Румыния/Грузия):

21. Украина — Хорватия

Украина — Хорватия 24. Румыния — Украина

Румыния — Украина 27. Испания — Украина

Июль

2. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия).

3-16. Теннис. Уимблдон (Уимблдон, Англия).

9. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия).

14-30. Водные виды. Чемпионат мира (Фукуока, Япония).

23. Формула-1. Гран-при Венгрии (Модьрод, Венгрия).

30. Формула-1. Гран-при в Бельгии (Спа-Франконшамп, Бельгия).

31-6 августа. Стрельба из лука. Чемпионат мира (Берлин, Германия).

Август

16. Футбол. Суперкубок УЕФА.

19-27. Легкая атлетика. Чемпионат мира (Будапешт, Венгрия).

23-27. Художественная гимнастика. Чемпионат мира (Валенсия, Испания).

25-10 сентября. Баскетбол. Чемпионат мира (Индонезия/Япония/Филиппины).

27. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды).

28-10 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США).

28-16 сентября. Волейбол. Чемпионат Европы (Италия/Северная Македония/Болгария/Израиль).

Сентябрь

2-17. Тяжелая атлетика. Чемпионат мира (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

3. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия).

3-10. Гребля. Чемпионат мира (Белград, Сербия).

8-21 октября. Регби. Чемпионат мира. (Франция).

9. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Англия.

12. Футбол. Евро-2024, отбор. Италия — Украина.

16-24. Борьба. Чемпионат мира (Белград, Сербия).

17. Формула-1. Гран-при Сингапура (Марина-Бэй, Сингапур).

23-8 октября. XIX Летние Азиатские игры (Ханчжоу, Китай).

24. Формула-1. Гран-при Японии (Сузука, Япония).

Октябрь

8. Формула-1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)

14. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Северная Македония.

20-5 ноября. Панамериканские игры (Сантьяго, Чили).

22. Формула-1. Гран-при США (Остин, США).

29. Формула-1. Гран-при Мексики (Мехико, Мексика).

Ноябрь

3-5. Дзюдо. Чемпионат Европы (Монпелье, Франция).

5. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)

8-13. Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (Глазго, Шотландия).

18. Формула-1. Гран-при Лас-Вегасе (Лас-Вегас, США).

20. Футбол. Евро-2024, отбор. Украина — Италия.

22-26. Теннис. Кубок Дэвиса. Финал (Малага, Испания).

26. Формула-1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ).

Декабрь

26-5 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (Швеция).