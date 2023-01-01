Спортивний календар на 2023 рік: за чим і коли слідкувати

Чекаємо на бій Усик — Ф'юрі, молодіжне футбольне Євро і чемпіонат світу з легкої атлетики

Після насиченого спортивного 2022 року — Олімпійські ігри і чемпіонат світу з футболу — рік 2023 буде значно спокійнішим на топові спортивні події. Але це не означає, що вболівальники будуть нудьгувати.

У лютому пройде чемпіонат світу з біатлону. Цей зимовий вид порту традиційно №1 в Україні.

У липні футбольна збірна України віком до 21 років зіграє у фінальній стадії чемпіонату Європи U-21. В нашій групі — Хорватія, Румунія та Іспанія. Матчі пройдуть в Бухаресті, до плей-офф вийдуть дві найкращі.

У серпні в Будапешті пройде чемпіонат світу з легкої атлетики, яку здавна називають "королевою спорту". Українці обов’язково будуть серед фаворитів на медалі, зокрема, в жіночих стрибках у висоту.

З березня по листопад національна збірна з футболу гратиме відбір на Євро-2024. Серед наших суперників по групі — Англія, Італія, Північна Македонія і Мальта. Путівку до фінальної частини отримають лише дві найкращі.

А ще у 2023-му чекаємо великого боксерського бою Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Зараз українець володіє титулами WBA, IBF, WBO, IBO у важкій вазі. І лише пояс WBC належить британцеві. Весь світ чекає, що найкращі важковаговики сьогодення домовляться і їхній об’єднавчий мегафайт відбудеться, пише Chas.News.

Спортивний календар на 2023 рік

Січень

31 грудня—15. Автоспорт. Ралі Дакар.

6—8. Ковзанярський спорт. Чемпіонат Європи (Хамар, Норвегія).

11—29. Гандбол. Чемпіонат світу (Польща/Швеція).

12—22. XXXI зимова Універсіада (Лейк-Плесід, США).

16—29. Теніс. Australian Open (Мельбурн, Австралія).

23—29. Фігурне катання. Чемпіонат Європи (Еспоо, Фінляндія).

Лютий

1—11. Футбол. Клубний чемпіонат світу (Марокко).

8—19. Біатлон. Чемпіонат світу (Обергоф, Німеччина).

12. Американський футбол. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США).

21, 28. Футбол. Recopa Sudamericana (Еквадор, Бразилія).

Березень

2—5. Легка атлетика. Чемпіонат Європи у приміщенні (Стамбул, Туреччина).

2—5. Ковзанярський спорт. Чемпіонат світу на окремих дистанціях (Херенвен, Нідерланди).

5. Формула-1. Гран-прі Бахрейна (Сахір, Бахрейн).

19. Формула-1. Гран-прі Саудівської Аравії (Джедда, Саудівська Аравія).

20—26. Фігурне катання. Чемпіонат світу (Сайтама, Японія).

26. Футбол. Євро-2024, відбір. Англія — Україна.

27—2 квітня. Снукер. Tour Championship (Халл, Англія).

Квітень

2. Формула-1. Гран-прі Австралії (Мельбурн, Австралія).

15—1 травня. Снукер. Чемпіонат світу (Шеффілд, Англія).

24. Футбол. Юнацька ліга УЄФА. Фінал (Ньон, Швейцарія).

30. Формула-1. Гран-прі Азербайджану (Баку, Азербайджан)

Травень

1—14. Бокс. Чемпіонат світу (Ташкент, Узбекистан).

5—16. XXXII Ігри Південно-Східної Азії (Пномпень, Камбоджа).

7. Формула-1. Гран-прі Маямі (Маямі, США).

7—14. Дзюдо. Чемпіонат світу (Доха, Катар).

12—28. Хокей. Чемпіонат світу (Тампере, Фінляндія / Рига, Латвія).

20—28. Настільний теніс. Чемпіонат світу (Дурбан, ПАР).

20—11 червня. Футбол. Чемпіонат світу U-20 (Індонезія).

21. Формула-1. Гран-прі Емілії-Романьї (Імола, Італія).

28. Формула-1. Гран-прі Монако (Монако).

28—10 червня. Теніс. Ролан-Гаррос (Париж, Франція).

31. Футбол. Ліга Європи УЄФА. Фінал (Будапешт, Угорщина).

Червень

4. Формула-1. Гран-прі Іспанії (Барселона, Іспанія).

7. Футбол. Ліга конференцій УЄФА. Фінал (Прага, Чехія).

10. Футбол. Ліги чемпіонів УЄФА. Фінал (Стамбул, Туреччина).

14—18. Футбол. Ліга націй УЄФА. Фінал чотирьох.

15—25. Баскетбол. Жіночий Євробаскет (Ізраїль/Словенія).

16. Футбол. Євро-2024, відбір. Північна Македонія — Україна.

16—16 липня. Футбол. Кубок Азії (Катар).

18. Формула-1. Гран-прі Канади (Монреаль, Канада).

19. Футбол. Євро-2024, відбір. Україна — Мальта.

21—2 липня. III Європейські ігри (Краків, Польща).

21—8 липня. Футбол. Чемпіонат Європи U-21 (Румунія/Грузія):

21. Україна — Хорватія

Україна — Хорватія 24. Румунія — Україна

Румунія — Україна 27. Іспанія — Україна

Липень

2. Формула-1. Гран-прі Австрії (Шпільберг, Австрія).

3—16. Теніс. Вімблдон (Вімблдон, Англія).

9. Формула-1. Гран-прі Великої Британії (Сільверстоун, Англія).

14—30. Водні види. Чемпіонат світу (Фукуока, Японія).

23. Формула-1. Гран-прі Угорщини (Модьород, Угорщина).

30. Формула-1. Гран-прі Бельгії (Спа-Франконшамп, Бельгія).

31—6 серпня. Стрільба з лука. Чемпіонат світу (Берлін, Німеччина).

Серпень

16. Футбол. Суперкубок УЄФА.

19—27. Легка атлетика. Чемпіонат світу (Будапешт, Угорщина).

23—27. Художня гімнастика. Чемпіонат світу (Валенсія, Іспанія).

25—10 вересня. Баскетбол. Чемпіонат світу (Індонезія/Японія/Філіппіни).

27. Формула-1. Гран-прі Нідерландів (Зандворт, Нідерланди).

28—10 вересня. Теніс. US Open (Нью-Йорк, США).

28—16 вересня. Волейбол. Чемпіонат Європи (Італія/Північна Македонія/Болгарія/Ізраїль).

Вересень

2—17. Важка атлетика. Чемпіонат світу (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія).

3. Формула-1. Гран-прі Італії (Монца, Італія).

3—10. Веслування. Чемпіонат світу (Белград, Сербія).

8—21 жовтня. Регбі. Чемпіонат світу. (Франція).

9. Футбол. Євро-2024, відбір. Україна — Англія.

12. Футбол. Євро-2024, відбір. Італія — Україна.

16—24. Боротьба. Чемпіонат світу (Белград, Сербія).

17. Формула-1. Гран-прі Сингапуру (Маріна-Бей, Сингапур).

23—8 жовтня. XIX Літні Азіатські ігри (Ханчжоу, Китай).

24. Формула-1. Гран-прі Японії (Сузука, Японія).

Жовтень

8. Формула-1. Гран-прі Катару (Лусаїл, Катар)

14. Футбол. Євро-2024, відбір. Україна — Північна Македонія.

20—5 листопада. Панамериканські ігри (Сантьяго, Чилі).

22. Формула-1. Гран-прі США (Остін, США).

29. Формула-1. Гран-прі Мексики (Мехіко, Мексика).

Листопад

3—5. Дзюдо. Чемпіонат Європи (Монпельє, Франція).

5. Формула-1. Гран-прі Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилія)

8—13. Теніс. Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал (Глазго, Шотландія).

18. Формула-1. Гран-прі Лас-Вегаса (Лас-Вегас, США).

20. Футбол. Євро-2024, відбір. Україна — Італія.

22—26. Теніс. Кубок Девіса. Фінал (Малага, Іспанія).

26. Формула-1. Гран-прі Абу-Дабі (Абу-Дабі, ОАЕ).

Грудень

26—5 січня. Хокей. Чемпіонат світу серед молодіжних команд (Швеція).