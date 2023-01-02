В Україні може з’явитись стадіон імені Пеле

Глава світового футболу виступив із цікавою ініціативою

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) попросить кожну країну світу назвати стадіон на честь легендарного бразильського футболіста Пеле, який помер 29 грудня 2022 року.

Про це заявив президент Федерації Джанні Інфантіно перед церемонією прощання з легендою футболу, повідомляє The Guardian. Джанні зазначив, що звернеться з цим закликом до всіх країн світу, тому стадіон імені Пеле, ймовірно, може з’явитися і в Україні.

"Ми маємо намір попросити кожну країну світу перейменувати один із футбольних стадіонів на честь Пеле", — заявив Інфантіно.

До речі, глава світового футболу особисто полетів до Бразилії, щоб віддати данину пам’яті Пеле. 2 січня труну з тілом 3-разового чемпіона світу доставили на стадіон "Сантос" у штаті Сан-Паулу, де відбувається церемонія прощання з легендарним бразильським футболістом.

Нагадаємо, Пеле помер внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки та клінічного стану пацієнта. Бразилець встиг попрощатися з рідними та близькими. З легендою футболу прощатимуся цілу добу.