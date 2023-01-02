Роналду оставил лазейку в контракте с "Аль-Насром", чтобы вернуться в Европу

Португалец еще может позажигать в Европе

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду, который недавно ошарашил футбольный мир своим переходом в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, все еще может вернуться в элиту европейского футбола — Лигу чемпионов.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, 37-летний португалец может перейти на правах аренды в английский "Ньюкасл", если Сороки (прозвище команды) окажутся в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге.

Дело в том, что "Ньюкаслом" владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, поэтому данный трансфер можно осуществить без проблем. Таким образом, Роналду в следующем сезоне может вернуться в Лигу чемпионов, но только при успехе "Ньюкасла", который на данный момент идет третьим в турнирной таблице АПЛ. К слову, Роналду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов – 140, у его ближайшего преследователя Лионель Месси 129 голов.

Напомним, Криштиану уже вылетел в Саудовскую Аравию, где 3 января состоится его помпезная презентация. По информации СМИ, Роналду получил невероятную власть в новом клубе.