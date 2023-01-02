Кріштіану Роналду вилетів до Саудівської Аравії: фото з літака

Португальський форвард гратиме за "Аль-Наср"

Кріштіану Роналду вже 3 січня представлять як гравця "Аль-Насра". За чутками, португальець матиме безпрецедентні права в новому клубі.

Презентація Роналду пройде у Ер-Ріяді на стадіоні "Мрсул-парк". Початок о 18:00 за київським часом. Очікується, що захід відвідають близько 30 тисяч уболівальників.

"Аль-Наср" хоче, щоб презентація Кріштіану була аналогічна тій, що "Реал" влаштував йому на "Сантьяго Бернабеу" в 2009 році.

Кріштіану Роналду разом із сім’єю на власному літаку вилетів до Саудівської Аравії вдень 2 січня.

"До нових зустрічей, хлопці", — сказав Кріштіану в короткому відео в сторіс.

Трохи більше фотографій виклала в Instagram його наречена Джорджина.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану отримав дорогий подарунок від нареченої на Різдво.

Кріштіану Роналду підписав контракт із клубом "Аль-Наср" до червня 2025 року. Зарплата португальця становитиме неймовірні 200 млн євро за сезон, що є рекордними грошима у футболі. CR7 також має зіграти свою роль у заявці Саудівської Аравії на ЧС-2030. До речі, на цей мундіаль претендує і рідна для Роналду Португалія, яка подала спільну заявку з Іспанією та Україною.