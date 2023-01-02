Криштиану Роналду вылетел в Саудовскую Аравию: фото из самолета

Португальский форвард будет играть за "Аль-Наср"

Криштиану Роналду уже 3 января представят в качестве игрока "Аль-Насра". По слухам, у португальца будут беспрецедентные права в новом клубе.

Презентация Роналду пройдет в Эр-Рияде на стадионе "Мрсул-парк". Начало в 18:00 по киевскому времени. Ожидается, что мероприятие посетят около 30 тысяч болельщиков.

"Аль-Наср" хочет, чтобы презентация Криштиану была аналогична той, что "Реал" устроил ему на "Сантьяго Бернабеу" в 2009 году.

Криштиану Роналду вместе с семьей на собственном самолете вылетел в Саудовскую Аравию днем 2 января.

"До новых встреч, парни", — сказал Криштиану в коротком видео в сторис.

Чуть больше фото выложила в Instagram его невеста Джорджина.

Ранее сообщалось, что Криштиану получил дорогой подарок от невесты на Рождество.

Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" до июня 2025 года. Зарплата португальца составит невероятные 200 млн евро за сезон, что является рекордными деньгами в футболе. CR7 также должен сыграть свою роль в заявке Саудовской Аравии на ЧМ-2030. К слову, на этот мундиаль претендует и родная для Роналду Португалия, которая подала совместную заявку с Испанией и Украиной.